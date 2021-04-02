Meksika'da 2014'te uyuşturucu kartellerini öldüren askerlerden 3'ü cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Meksika'da 2014'te 22 uyuşturucu kartelini öldürdükleri silahlı çatışmada, "cinayet ve yetki istismarı" suçlamasıyla gözaltına alınan ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan askerlerden 3'ü tekrar gözaltına alındı.

Meksika'da 2014'te 22 uyuşturucu kartelini öldürdükleri silahlı çatışmada, "cinayet ve yetki istismarı" suçlamasıyla gözaltına alınan ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan askerlerden 3'ü tekrar gözaltına alındı.

Ülkenin Tlatya kentindeki bir tahıl ambarında 2014'te 22 uyuşturucu kartelini öldürdükleri silahlı çatışmadan bir yıl sonra "cinayet ve yetki istismarı" suçlamasıyla gözaltına alınan 7 askerden 4'ü 2015'te, 3'ü 2016'da savcılık makamının yeterli delil sunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Maktullerin ailelerinin davayı temyize taşıması sonucu mahkemenin 2019'da çıkardığı yakalama emri üzerine tekrar gözaltına alınan askerler bu kez yetki istismarı ve suç mahallinde delilleri değiştirmekle suçlandı.

Ülkedeki yerel basından El Universal gazetesi, ne zaman gözaltına alındıkları halka açıklanmayan askerlerin 4'ünün 26 Mart'ta serbest bırakıldığını, 3'ünün de askeri hapishanede olduğunu duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerinin de içerisinde yer aldığı "Miguel Agustin Pro Human Rights Center" adlı sivil toplum kuruluşu, 22 kartel üyesinin 15'inin askerlerle çatışmaya girmediğini ve askerlerin bu kişileri soğuk kanlılıkla öldürdüğünü iddia ederken Meksika hükümetini de olayın üstünü örtbas etmekle itham ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı