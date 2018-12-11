Meksika Cumhurbaşkanı Markette Kahvesini Yaparken Görüntülendi

Meksika'da 1 Aralık'ta yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayan Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kemer sıkma politikaları dikkat çekiyor. Tutumluluk mesajı veren Cumhurbaşkanı Obrador küçük bir marketten aldığı ucuz kahveyi kendisi hazırlarken görüntülendi.

Meksika'da 1 Aralık'ta yemin ederek Devlet Başkanlığı görevine başlayan Andres Manuel Lopez Obrador'un kemer sıkma politikaları dikkat çekiyor. Obrador, günlerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir masada otururken geçirecek bir başkan olmayacağının sözünü vermişti. Cumhurbaşkanı Obrador, popüler market zincirinden aldığı ucuz kahveyi kendisi hazırlarken görüntülendi.

Korumasız olması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Obrador, eskortlar ya da gösterişli bir güvenlik olmadan girdiği markette kahve makinesinden 23 pesoya (6 TL) aldığı kahvesinin sütünü ve şekerini kendisi koyarken görüntülendi. Marketin kasiyeri, hem bu anı fotoğrafladı hem de Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirme fırsatını kaçırmadı.

Kemer sıkma sözü verdi

Andres Manuel Lopez Obrador, kemer sıkma politikaları doğrultusunda selefinin aldığı maaşın yüzde 40'ını alıyor. Ayrıca Başkanlık uçağını satışa çıkararak, "Kelepire satıyoruz, satın alana törenle bizzat ben teslim edeceğim" dedi. Son olarak da kullandığı tarifeli uçuşta yaşanan gecikme yüzünden uçağın içinde 3 saat bekledi. Devlet Başkanlığı sarayını kültür merkezine dönüştürerek mütevazı bir eve taşınacağını da açıklamıştı. - MEXİCO CİTY