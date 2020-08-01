Meksika, Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geride bıraktı Meksika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 688 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 46 bin 688'e yükseldi.

Meksika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 688 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 46 bin 688'e yükseldi. Ülke, İngiltere'yi geride bırakarak dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumuna yükseldi.

Meksika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının bilançosu giderek ağırlaşıyor. Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 688 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 46 bin 688'e yükseldi. Meksika, 46 bin 119 ölümün gerçekleştiği İngiltere'yi geride bırakarak dünya genelinde Covid-19'dan en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumuna yükseldi. Ülkede son 24 saatte 8 bin 458 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 424 bin 637'ye ulaştı. Hükümet, enfekte kişilerin gerçek sayısının tespit edilen vakalardan daha yüksek olduğunu ifade etti.

ABD dünya genelinde Covid-19'dan en çok ölümün kaydedildiği ülke olurken, Brezilya ise en çok ölümün gerçekleştiği 2. ülke konumunda bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA