Meksika, Çinli Sinopharm'dan 12 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Çinli Sinopharm şirketinden 12 milyon doz Coronavac Kovid-19 aşısı almak için anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Çinli Sinopharm şirketinden 12 milyon doz Coronavac Kovid-19 aşısı almak için anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Ebrard, yaptığı açıklamada, Çin'den sipariş ettikleri Coronavac aşısının 20 milyon dozu bulduğunu belirtti.

Meksika, daha önce de yine Çinli şirket Sinovac ve CanSino Bologics'le Kovid-19 aşıları için anlaşma imzalamıştı.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51,5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olan Meksika'da, şimdiye kadar 190 bin 923 kişi öldü.

Ülke, vaka sayısında ise 2 milyon 130 bin 477 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya