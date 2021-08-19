Meksika, Çin'den Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo Dışalımında Uygulamakta Olduğu Anti-Damping Vergilerinin Süresini 5 Yıl Daha Uzattı
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Meksika, Çin'den Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo Dışalımında Uygulamakta Olduğu Anti-Damping Vergilerinin Süresini 5 Yıl Daha Uzattı

Meksika, Çin'den Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo Dışalımında Uygulamakta Olduğu Anti-Damping Vergilerinin Süresini 5 Yıl Daha Uzattı
Habermetre - Haberler | Toplum

Meksika Ekonomi Bakanlığı, devam edip etmemesi konusunda yakın zaman önce gerçekleştirdiği toplantının ardından Çin'den dışalınan alaşımsız ve bor katkılı soğuk haddelenmiş çelik rulolara uygulamakta olduğu anti-damping vergilerinin süresini beş yıl daha uzatma kararı aldı.

Meksika Ekonomi Bakanlığı, devam edip etmemesi konusunda yakın zaman önce gerçekleştirdiği toplantının ardından Çin'den dışalınan alaşımsız ve bor katkılı soğuk haddelenmiş çelik rulolara uygulamakta olduğu anti-damping vergilerinin süresini beş yıl daha uzatma kararı aldı. Baoshan Demir-Çelik Firması %65, 99 oranında, Çelik Grubu Firması ise %82, 08 oranında anti-damping vergisi ödemeye devam edecek.

Pekin Shougang Soğuk Haddeleme Firması ve Shougang Jingtang Birleşik Demir-Çelik Firması ile birlikte diğer tüm Çinli dışsatımcıların %103, 41 oranında anti-damping vergisi ödemeleri gerekiyor.

Anti-Damping vergisi uygulanacak çelik ürünleri 7209. 16. 01, 7209. 17. 01 ve 7225. 50. 07 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer almakta.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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Meksika, Çin'den Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo Dışalımında Uygulamakta Olduğu Anti-Damping Vergilerinin Süresini 5 Yıl Daha Uzattı - Haberler
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