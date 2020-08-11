Meksika bu öğretmeni konuşuyor: Kamyonetinin arkasını sınıfa çevirdi Meksika'da koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla yükselmesiyle kapanan okullarda eğitime ara verilirken, Nay adlı öğretmen, kamyonet arkasını sınıfa çevirdi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla yükselmesiyle kapanan okullarda eğitime ara verilirken, Nay adlı öğretmen, kamyonet arkasını sınıfa çevirdi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla yükselmesiyle nedeniyle kapanan okullarda eğitime ara verildi. Apaseo el Alto kentinde Nay adlı ilkokul öğretmeni özel ihtiyaçları olan otizmli öğrencilerinin eğitime devam etmesi için kamyonetini öğrencilerin hizmetine verdi. Nay öğretmen, 15 kişilik otizmli sınıfında bulunan öğrencilerin evini tek tek dolaşarak, kamyonetinin arkasına koyduğu sıra ile eğitime devam ediyor.

KIM KARDASHIAN DUYURDU

Nay öğretmen, ders sırasında bütün sağlık tedbirlerini alıyor ve sadece maske takmakla kalmayıp, kamyonetini sürekli dezenfektanla temizlemeyi ihmal etmiyor. Meksika'daki Nay öğretmenin bu çabasını ise Kim Kardashian sosyal medaya hesabından duyurdu.

Kaynak: DHA