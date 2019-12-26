Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
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Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

Meksika, Bolivya'daki diplomatik birimlerinin güvenliğine saygı duyulması ve iltica geriliminin çözülmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

26.12.2019 22:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:57
Meksika, Bolivya ile diplomatik gerilimin çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

, 'daki diplomatik birimlerinin güvenliğine saygı duyulması ve iltica geriliminin çözülmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.


Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard düzenlediği basın toplantısında Meksika'nın Bolivya büyükelçiliğine sığınan eski lider Evo Morales yanlısı 9 kişinin iltica başvurusunu kabul etmesiyle başlayan krizde arabulucu olması için Lahey'deki mahkemeye gittiklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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