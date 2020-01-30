Meksika, başkanlık jetini Kanada Başbakanı Trudeau'ya satmaya çalışıyor

30.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:50

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrodor'un lüks başkanlık jetini Kanada'ya satmaya çalıştığı ifade edilirken, Kanada'nın istememesi halinde uçak için çekiliş yapılacağı duyuruldu.



Meksika Devlet Başkanı Obrador, kemer sıkma politikaları çerçevesinde büyük ve lüks olarak nitelediği Boeing 787 Dreamliner tipi başkanlık jetini masraflı bulduğu için bir süredir elden çıkarmak istiyor. Obrador başkanlık jetini Kanada'ya yaptığı teklifle satmak isterken, söz konusu teklif umutsuz bir çaba olarak yorumlanıyor.



"Trudeau'nun uçağının sorun yaşadığını öğrendik"



Meksika Devlet Başkanı Obrador yaptığı açıklamada, uçağın başkanlık jeti olarak 200 milyon dolardan fazlaya satın alındığını ifade etti. Obrador, "Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun uçağının sorun yaşadığını öğrendik ve onlara teklif ettik, ancak henüz bir anlaşma olmadı" dedi. Obrador, "Gerçek şu ki, bizim uçağımız Kanada Başbakanının uçağından daha büyük ve daha iyi" ifadelerini kullandı.



Yetkililer, Kanada'nın teklifi kabul etmesi halinde uçak için 130 milyon dolar ödemesi gerektiğini belirtti.



Uçak satılamazsa çekiliş yapılacak



Devlet Başkanı Lopez Obrador, uçağın satılamaması durumunda çekiliş yapılacağını duyurarak jet için çıkarılacak piyango tarzı biletin bir prototipini sundu. Obrador, işletme sahiplerinin 500 pesoluk (25 dolar) biletleri bloklar halinde satın almasını umduğunu ifade etti.



Öte yandan, hükümetin 6 milyon bilet satmayı hedeflediği ve biletlerden sağlanan gelirlerin tıbbi malzeme alımında kullanılacağı belirtildi.



Yerel basında "beyaz fil" benzetmesi yapılan başkanlık uçağını bazı Meksikalılar, kazanmak istemeyeceklerini söyledi. Mexico City'de yaşayan Lidia Flores, çekiliş biletiyle kazanılacak uçak ile ne yapacağına dair hiçbir fikri olmadığını söyleyerek, olası çekiliş biletleri hakkında, "Bunu satın almam" dedi.



Çekiliş fikrinden Obrador da şüpheli



Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador da açgözlülüğün, kıskançlığın çekilişte jeti kazanan herkesin hayatını mahvedebileceğinden endişe ettiğini söyleyerek bu fikir hakkında kendisinin de şüpheleri olduğunu dile getirdi. Obrador konuşmasında, "Suçluluk duymak istemiyorum. Çünkü hayatı mahvolan biri olursa kendimi sorumlu hissederim" ifadelerini kullandı.



1.5 milyon dolarlık bakım maliyeti çıktı



Kemer sıkma politikası yürüten Obrador, önceki Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından satın alınan başkanlık uçağını, halkın yarısının fakir olduğu bir ülke için çok lüks olduğunu belirterek kullanmayı reddetmişti. Uçak, ABD hava sahasında satışa sunuldu ancak üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen halen bir alıcı bulamadı ve yaklaşık 1.5 milyon dolarlık bakım maliyetine de neden oldu.



80 kişiyi taşıyacak şekilde tasarlanan uçak için uzmanlar, normalde 300'e kadar yolcu taşıyabilen uçağın yeniden yapılandırılmasının çok pahalı olacağını ifade etti. Obrador da daha önce uçağı ABD tıbbi ekipmanı karşılığında takasta kullanmayı veya yönetici teşvik programları için bir grup iş adamına hisse olarak satmayı önermişti. Ayrıca, uçaktaki ödenmemiş kredilerin geri kalanını ödemeyi umarak saatlik olarak kiralamaya da açık olduklarını belirtmişti.



Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un 1 Aralık 2018'de yemin ederek görevine başladıktan sonra ilk icraatı, lüks olarak nitelendirdiği eski devlet başkanının uçağını satışa çıkarmak olmuştu. - TORONTO

Kaynak: İHA