'Meksika anlaşması' tartışması
New York Times (NYT) gazetesi, ABD ile Meksika arasında cuma günü varılan sınır güvenliği anlaşmasının aslında aylar önce yapıldığını iddia etti.
New York Times (NYT) gazetesi, ABD ile Meksika arasında cuma günü varılan sınır güvenliği anlaşmasının aslında aylar önce yapıldığını iddia etti. ABD Başkanı Trump, NYT'nin konuyu çarpıtıp yalan haber yazdığını savundu.
Kaynak: Dunya.com
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