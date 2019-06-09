'Meksika anlaşması' tartışması

New York Times (NYT) gazetesi, ABD ile Meksika arasında cuma günü varılan sınır güvenliği anlaşmasının aslında aylar önce yapıldığını iddia etti.

'Meksika anlaşması' tartışması

New York Times (NYT) gazetesi, ABD ile Meksika arasında cuma günü varılan sınır güvenliği anlaşmasının aslında aylar önce yapıldığını iddia etti. ABD Başkanı Trump, NYT'nin konuyu çarpıtıp yalan haber yazdığını savundu.

Kaynak: Dunya.com

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