Meksika, Amerikan Devletleri Örgütünden halkların iradesine saygı göstermesini istedi

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Ulusal Saray'da mevkidaşı Catacora ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lopez Obrador, Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) bölgedeki ülkelerin iç işlerine karışılmamasını ve halkın iradesine saygı duyulmasını istedi.

OAS'yi Bolivya halkının iradesine ve demokrasisine saygı duymaya çağıran Lopez Obrador, "OAS kendi kurumsal çerçevesi içinde hareket etmeli, üye devletlerin iç işlerine müdahaleden kaçınmalıdır. Ülkelerin kendi kaderini tayin, saygı, diyalog, müzakere ve uzlaşma isteğine karşı anlayışlı olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Bolivya ve Meksika halklarının kardeş milletler olduğunu dile getiren Lopez Obrador, "Bolivya halkının demokrasi mücadelesini ve yeniden canlanmasını sevindirici buluyoruz." dedi.

Lopez Obrador, iki ülke arasındaki vizelerin mayıs ayına kadar kaldırılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı ve tıbbi malzemelere erişmede iş birliğini güçlendirme kararı aldıklarını belirtti.

Catacora da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lopez Obrador ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Meksika ile ekonomik, sosyal ve kültürel konuları ele aldık. İki halk arasındaki kardeşliği güçlendiriyoruz." paylaşımında bulundu.

Meksika'nın ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Catacora, bir önceki hükümetin zayıflattığı diplomatik ilişkileri yeniden ayağa kaldırmak için birçok fırsat olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan