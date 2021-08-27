Meksika, Afganistan'dan kaçan 124 gazeteciyi ülkeye kabul etti
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Meksika, Afganistan'dan kaçan 124 gazeteciyi ülkeye kabul etti

Meksika, Afganistan'dan kaçan 124 gazeteciyi ülkeye kabul etti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika, Afganistan'dan tahliye edilen Afgan vatandaşı 124 gazeteciyi ülkeye kabul ettiğini açıkladı.

Meksika, Afganistan'dan tahliye edilen Afgan vatandaşı 124 gazeteciyi ülkeye kabul ettiğini açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet, Afganistan'da The New York Times olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri Meksiko'daki havalimanında karşıladı.

Twitter hesabından Afgan gazetecileri paylaşan Ebrard, Meksika'nın insani nitelikte sığınma taleplerini desteklemeye karar verdiğini belirterek, "Bütün insan hayatı önemlidir ancak bugün Meksika'ya gelen bu grubun basın özgürlüğü ve iletişim hakkı ve bununla bağlantılı birçok değeri temsil ettiğini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Afgan gazetecileri aileleriyle birlikte misafir eden Meksika, gazetecilerin kendilerinden geçici insani koruma talep ettiğini bildirdi.

Meksika, 25 Ağustos'ta da Afganistan'dan tahliye edilen uluslararası ödüllü 5 Afganistan vatandaşı kadını ülkeye kabul ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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