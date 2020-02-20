Meksika: 14 yıl önceki maden kazasında ölen işçiler için yeniden arama çalışması başlatılıyor

20.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:06

Meksika hükümeti 2006 yılında meydana gelen maden patlaması sonucu göçük altında kalan madencilerin cesetlerine ulaşmak için yeniden çalışmalara başlayacağını duyurdu.



Madenin işletme hakkını elinde bulunduran Grupo Mexico adlı şirketin ruhsatı devlete iade etmesinin ardından Çalışma Bakanı Luisa MAria Alcalde basın toplantısı sırasında Pasta de Conchos madenine ulaşmak için yeni bir yol belirlediklerini ve arama çalışmalarına ekim ayında tekrar başlamayı planladıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle