Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 86-80

03.11.2019 15:13

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Hüseyin ÇelikFENERBAHÇE BEKO: Sloukas 20, de Colo 9, Kalinic 15, Lauvergne 14, Stimac 4, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan 5, Melih Mahmutoğlu 11, Ali Muhammed, Egehan ArnaMEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 5, Davis 5, Sinan Sağlam 2, Aldridge 17, Zanna 24, Hrovat 13, Doğukan Şanlı, Erdi Gülaslan 4, Burak Eşlik 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 21'İNCİ PERİYOT: 20-18DEVRE: 36-353'ÜNCÜ PERİYOT: 63-595 FAULLE ÇIKAN: 37.04 Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 86-80 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivetliler ligdeki 5'inci galibiyetini elde ederken, Afyon temsilcisi ligdeki 4'üncü yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 20, Nikola Kalinic 15 ve Joffrey Lauvergne 14 sayı ile oynadı. Konuk takımda ise Talib Zanna'nın 24 ve Peyton Aldridge'in 17 sayısı galibiyete yetmedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe Beko 10 Kasım Pazar günü saat 15.15'te evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise aynı gün saat 13.00'te evinde Tofaş'ı konuk edecek.

Kaynak: DHA