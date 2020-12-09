Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
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Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

09.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:10

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

(İHA)

Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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