Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kutsal toprak Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kutsal toprak Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya ve sağanak yağmura rağmen Umre ibadeti için kentte bulunan Müslümanlar Kabe'yi tavaf etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına çevirdi. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi altında tavaf etti. Şiddetli dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgedeki birçok araç ve ev sular altında kaldı. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki halkın sel felaketine karşı önlem alması gerektiği konusunda uyardı.


Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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