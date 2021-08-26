Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

- Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

- Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin farklı bölgelerinde bu akşam meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Göle dönen yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar