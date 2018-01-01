Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü

Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla Manisa'da kutlama programı düzenlendi.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manisa Şubesi tarafından tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteninde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede sinevizyon, kum sanatı gösterileri ile Ahmet Aksoy tarafından ilahi ve ezgiler seslendirildi.



AGD Manisa İl Başkanı Hüseyin Eroğlu yaptığı konuşmada, kabe, yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesi olduğunu ve Mekke şehirlerin anası olduğunu ifade etti.



Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inandıklarını ifade eden Eroğlu şöyle konuştu:



"Mescidi Aksa, ilk kıblemizdir. Kudüs, Mekke'den sonra yeryüzünde en eski şehirdir. Etrafı bereketlendirilmiş topraklardır. Peygamberler şehridir. İstanbul'u, Diyarbakır'ı, Kudüs'ü, Mekke'yi birbirine bağlayan ruh fetih ruhudur. Bugün Kudüs işgal altındadır. 100 yıllık bir işgal var ve bu işgalin devam ediyor oluşu canımızı yakıyor. Filistin'in işgal altında oluşu, Suriye'deki iç savaşın bitmemiş oluşu, Yemen, Arakan ve diğer İslam coğrafyasındaki gelişmeler canımızı yakıyor. Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının, sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır. Bu parçalanmışlık üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır."



Programda konuşan eğitimci yazar Mustafa Akkuyu ise çocuklara Noel Baba'yı değil, Hoca Nasreddin'i, Akşemseddin'i, Yunus Emre'yi, Seyit Çavuş'u ve Necmettin Erbakan'ın örnek olarak anlatması gerektiğini belirterek, "Çünkü biz havada hayali geyikleriyle dolaşan Noel Babanın değil, karadan gemileri yürüten Sultan Fatih'in evlatlarıyız, Sultan Fatih'in nesliyiz" dedi.



Akkuyu, Mekke'nin fethi programları şerrin karşısına hayrı, batılın karşısına hakkı ikame programlar olduğunu dile getirdi.