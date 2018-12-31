Diyarbakır, Batman ve Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Batman

AGD Batman Şubesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ise Suriye'deki Şam Emevi Camisi'nin İmamı Münir Abdulcevat'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan AGD Batman Şubesi Başkanı Lokman Özkan, İstanbul'un fethini Diyarbakır'ın fethinden, Diyarbakır'ın fethini Kudüs'ün fethinden, Kudüs'ün fethini ise Mekke'nin fethinden ayırmadıklarını söyledi.

Daha sonra Diyarbakır Ulu Cami imam hatibi Mehmet Sait Yaz da Mekke'nin fethiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA