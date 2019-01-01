Mekke'nin Fethi" Gecesi Ilgın'da Coşkuyla Kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ilgın Şubesi, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otelin konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Ilgın Temsilcisi Mustafa Akpınar, burada yaptığı konuşmada, ülkede milli ve manevi değerlere saygılı bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Akpınar, "Ülke genelinde düzenlenen Siyer-i Nebi sınavında hem Ilgın birincisi, hemde Konya il ikincisinin ilçemizden çıkması bizleri çok mutlu etmiştir. Dernek olarak Mekke'nin fetih yıl dönümü kutlamalarını Ilgın'da ve Türkiye'nin 81 ilinde, 600 farklı noktada eş zamanlı olarak yaptıklarını belirterek, bir milletin esas gücü topu, tankı değildir. İnançlı, imanlı gençliğidir." dedi.

Gecede Siyer-i Nebi sınavında birinci olan Azize Derbentli'ye yarım, Ramazan Gür'e çeyrek, Halime Kayış'a gram altın verildi.

Öğrencilere hediyelerini geceye katılan protokol üyeleri verdi.

Proğramda yapılan sema gösterisi, etkinliğe gelen katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Programa, İlçe Müftüsü Abdurahim Kocagöl, Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, Borsa Başkanı Lütfi Koç, Belediye Meclis Üyesi Faruk Koç, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mazhar Turgut, İyi Parti İlçe Başkanı Muharrem Elmalı, AK Parti İlçe Temsilcisi, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Temsilcileri, TÜGVA İlçe Temsilcisi Ramazan Yağcı, IHH Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, Anadolu Geçlik Derneği (AGD) İlçe Müfettişi Hasan Bircan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA