Mekke, Medine ve Riyad giriş-çıkışlara kapatılıyor
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı
25.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:17
Suudi Arabistan'da koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Mekke, Medine ve Riyad kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, virüsle mücadele çerçevesinde alınan bir dizi yeni tedbir kararını onayladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com