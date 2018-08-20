Mekke'de Şiddetli Fırtına ve Yağmur Korkuttu

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adaylarını akşam saatlerinde meydana gelen yağmur ve fırtına korkuttu. Çadırları yerinden sökecekmiş gibi esen rüzgar, yağmur ve hacı adaylarının paniği anbean kameralara yansıdı.

Akşam saatlerinde Arafat'ta hacı adayları önce kum fırtınası ile karşılaştı, hava karardı. Ardından şiddetli yağmur başladı. Fırtına ve yağmur nedeniyle hacı adayları zor anlar yaşadı. Fırtınanın saatteki hızı yer yer 90 km'ye kadar ulaşırken Arafat'ta hacı adaylarına tahsis edilen büyük çadırlar rüzgardan etkilenirken herhangi bir devrilme hadisesi yaşanmadı. Güvenlik sebebi ile çadırlara verilen elektrik kesildi. Fırtınaya Mina'da yakalanan hacı adaylarının bazıları hafif olarak yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi. İlerleyen saatlerde Mekke'den vakfe için Arafat'a çıkan hacı adaylarının yakalandığı kum fırtınası sona erdi. Arafat'ta çadırlara yeniden elektrik verilmeye başlandı. Çadırlardaki klimaların yeniden çalıştırıldığı ve hacı adaylarının dinlenmeye çekildiği bildirildi.

KABE'NİN ÖRTÜSÜ AÇILDI

Mekke şehir merkezinde ise şiddetli rüzgar sebebi ile ağaçlar yan yattı, Kabe'nin örtüsü meydana gelen fırtına sebebi ile açıldı. Kabe'nin büyük bir kısmını daha önce hiç açık görmeyen hacılar şaşkınlık yaşadı. - MEKKE