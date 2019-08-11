11.08.2019 11:37

- Mekke'de Kurban Bayramı Namazı kılındı

MEKKE - Hac ibadetini eda etmek için Mekke'ye gelen 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı için Kabe'de buluştu.

Hac ibadetini eda etmek için dünyanın dört bir tarafından Mekke'de bulunan 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı kıldı. Kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon hacı, Arafat Vakfesi'ni tamamladıktan sonra Müzdelife'ye geçti. Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen hacılar Kabe'ye geldiler. Kabe imamına uyan binlerce Müslüman hep bir ağızdan tekbir getirdi. Müslümanlar kılınan namazın ardından coşku ile bayramlaştı.

Kabe İmamı Suudi eş-Şerim Hacılara hitap etti. Allah'ın affı ve bağışlaması için geldiklerini hatırlatan Kabe İmam Şerim, İslam dininin birleştirme dini olduğunu söyledi. Şerim hacılara tavsiyelerde bulunarak, "Müslüman fanatiklikten kaçınmalı ve dengeli olmalı" dedi.

Kaynak: İHA