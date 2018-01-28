Mekke'de İnşaat Alanında Yangın! Dumanlar Kabe'nin Etrafını Sardı
Mekke'de Kabe'nin yakınlarında devam eden inşaat alanında yangın çıktı. Dumanlar Kabe'ye kadar ulaştı.
Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynırlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.