Mekke'de İnşaat Alanında Yangın! Dumanlar Kabe'nin Etrafını Sardı

Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynırlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.