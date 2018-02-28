Mekik"Le 30 Ülkeye Ulaştılar

HARUN KAYMAZ - Bilecik'te "Mekik" adı verilen robotik düzenle çalışan bir çeşit hareketli endüstriyel raf üreten firma, 2017'de 30 ülkeye ihracat yaptı.

Yapımında kullanılan yaklaşık 600 parçanın tamamı yerli olan Mekik ihracatında daha çok ülkeye ulaşmayı hedefleyen firma, bu yıl Avrupa'ya açılmayı planlıyor.

Forkliftlerin depo koridorlarında gezinmesine gerek kalmadan, otomatik palet taşıyıcı ile ürünlerin raflar boyunca yüklenmesini, boşaltılmasını ve istiflenmesini sağlayan Mekik adı verilen endüstriyel raf sistemi, özellikle yüksek üretimi bulunan firmaların gerek lojistik gerek depolama sitemleri alanında büyük kolaylık getiriyor.

İlk olarak 1980'li yıllarda İstanbul'da kurulan ve küçük çaplı üretimler gerçekleştiren firma, yaklaşık 10 yıldır Bilecik'te 17 bin metrekare kapalı alanda imalat yapıyor.

Fabrika Müdürü Ersin Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri sistemle depolarda kullanım alanını yüzde 50'lerden yüzde 100'lere çıkardıklarını, bunun da firmaların işini rahatlattığını söyledi.

Bekar, Ar-Ge çalışmalarıyla robotik sistemli raf ürettiklerini ifade ederek, "2017'de yüzde 50 üretim artışımız oldu. Alanımızı geliştirme çabalarımız var. Dünyaya açılımımızı satış ve ihracatı, İstanbul'daki merkezimizden yapıyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine, Ortadoğu'ya ihracatımız bulunuyor. 30 ülkeye ürün sattık. Özbekistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Katar ve Duabi gibi ülkelerle bağlantılarımız çok yoğun." dedi.

Bir anlamda rafların içinde yürüyen robot ürettiklerini dile getiren Bekar, şöyle devam etti:

"Normal bir raf sisteminde iki taraflı indirme ve bindirme yapmak için koridorlarda boşluklar bırakmak zorundasınız. Bu da örneğin bin metrekarelik bir alanda sizin çalışma alanınızın yarı yarıya düşmesi gibi bir sorun oluşturuyor. Mekik gibi sistemlerde sadece ortada bir koridor bırakıp, derinlemesine raf sistemleri yaparak kullandığınız için bu alanda bin metrekare palet konulacak yer 2 bin palet konulacak duruma geliyor. Raflar içinde çalışan robot, depolama alanında büyük bir yer kazandırıyor."

Bekar, sipariş aldıktan sonra özel üretime başladıklarını ifade ederek, "Bugünlerde özellikle Suudi Arabistan'dan yoğun talep var. Almanya'da fuarlara katılacağız. Hedefimiz Avrupa'ya açılmak. Bu işin temeli Ar-Ge. İlerletip daha da çok üretmeye ve farklı modeller yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bin 500 kilograma kadar yükü saniyede 1 metre taşıyabilen Mekik ile depolardaki sevkıyat hızının klasik depolara göre 2 kat arttığını dile getiren Bekar, ürünlerinin yüzde 100 Türk mühendislerin tasarımı olduğunu söyledi.