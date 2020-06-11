Meke Gölü'nde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı büyüledi Karapınar'da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşları büyüledi.

Karapınar'da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşları büyüledi.

İlçe merkezinde aralıklarla etkili olan yağmur, yerini zaman zaman güneşli havaya bırakıyor. Yağmur bulutlarının dağılmasıyla yüzünü gösteren güneşle ortaya çıkan gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu.

Özellikle Meke Gölü üzerinde bir başka güzelliğe bürünen gökkuşağı, gölde harika manzaralar sundu.

Göle gezmeye gelenler yağan yağmur ve ardından kendisini gösteren gökkuşağı ile göldeki eşsiz manzarayı görüntüledi.

Kaynak: AA