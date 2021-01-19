Meke Gölü beyaza büründü
Karapınar ilçesinde bulunan ve "dünyanın nazar boncuğu" olarak da adlandırılan Meke Gölü, yağan karın ardından beyaza bürünen görünümüyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Karapınar ilçesinde bulunan ve "dünyanın nazar boncuğu" olarak da adlandırılan Meke Gölü, yağan karın ardından beyaza bürünen görünümüyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Kurak bir kış mevsiminden sonra Karapınar'a mevsimin ilk karı yağdı.
Beyaz örtüsü ile güzel manzaraların oluştuğu Meke Gölü'ne gelen ziyaretçiler, göl manzarasının fotoğrafını çekiyor.
Ziyarete gelen Muhammet Acemoğlu, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Kar yağınca hemen Meke Gölü'ne geldik. Göl kurusa da karlı görüntüsü muhteşem duruyor." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz