Meke Gölü beyaza büründü

31.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:38

Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, son kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası doğal güzellikleri ile ünlü Meke Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, doğaseverler de bölgeye akın etti.

Ziyaretçilerden kimileri manzara izlerken, kimileri de ateş yakıp kestane pişirdi beraberinde sıcak çaylarını yudumladı.

Soğuk havaya rağmen gölü ziyarete gelenler arasında bulunan az sayıdaki fotoğraf tutkunları da bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: AA