Mekanlara Girmek İçin Aşı Kartı Gerekli Olmalı mı? - Haberler
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Mekanlara Girmek İçin Aşı Kartı Gerekli Olmalı mı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

California eyaletinin Los Angeles bölgesinde müşteriler barlara, gece kulüplerine ve benzer mekanlara girmek için Covid-19 aşısı olduklarına dair belge göstermek zorunda.

California eyaletinin Los Angeles bölgesinde müşteriler barlara, gece kulüplerine ve benzer mekanlara girmek için Covid-19 aşısı olduklarına dair belge göstermek zorunda. VOA, Los Angeles'ta yaşayanlara kararı nasıl değerlendirdiklerini sordu. Kararı destekleyenler de var, karşı çıkanlar da

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