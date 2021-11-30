Mekanlara Girmek İçin Aşı Kartı Gerekli Olmalı mı?

California eyaletinin Los Angeles bölgesinde müşteriler barlara, gece kulüplerine ve benzer mekanlara girmek için Covid-19 aşısı olduklarına dair belge göstermek zorunda. VOA, Los Angeles'ta yaşayanlara kararı nasıl değerlendirdiklerini sordu. Kararı destekleyenler de var, karşı çıkanlar da

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