Mekanlar ne zaman kapanıyor? Kafeler, lokantalar kaça kadar açık?

Mekanlar ne zaman kapanıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ramazan ayı öncesi alınan yeni kararlar kapsamında kafelerin, lokantaların ve restoranların çalışma saatleri değiştirildi. Kafeler, lokantalar kaça kadar açık? Mekanlar ne zaman kapanıyor? sorularının yanıtları yayınlanan genelge kapsamında sizler için derledik.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde pek çok yeni karar alındı. Kafe ve restoranlar için alınan saat aralığı kararı, Ramazan ayı için yeniden düzenlendi. Peki, Mekanlar ne zaman kapanıyor? Kafeler, lokantalar kaça kadar açık?

MEKANLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Normalleşme süreci öncesinde sadece gel-al ve paket servis olarak hizmet veren restoran ve kafeler normalleşme sürecinin sonrasında yeniden içeride müşteri kabul etmeye başlamışlardı.

Son gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar ise şöyle:

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kuralla uygun şekilde çalışabileceklerdir.

Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma yasağı günlerinde paket servis hizmeti devam edecek.

Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafeler paket sadece servis olarak çalışacak.

Ramazan ayında lokanta ve kafelere ilave katkılar sağlanacak.

Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının prim yükü üstlenilecek, ayrıca kişi başı bin 500 lira nakdi ödeme yapılacak.

RAMAZANDA RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabileceklerdir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma yasağı günlerinde paket servis hizmeti devam edecek. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafeler paket servis olarak çalışacak. Ramazan ayında lokanta ve kafelere ilave katkılar sağlanacak.

KAFELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Kafe ve lokantalar 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermekte. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek.

HES KODU ZORUNLULUĞU

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.