Mekanlar müşteri kabul etmeye başladı
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Mekanlar müşteri kabul etmeye başladı

Mekanlar müşteri kabul etmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar neticesinde yeme içme mekanları müşteri kabul etmeye başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar neticesinde yeme içme mekanları müşteri kabul etmeye başladı.

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, kafe ve restoranlar sabah saatlerinden itibaren müşteri kabul etmeye başladı. Açılan mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilirken, hem esnaf hem de müşteriler memnuniyetini dile getirdi.

Esenyurt'ta pastaneye gelen bir müşteri karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Masalar gayet sakin insanlar gelip gidebiliyor. Ortam da gayet sakin" dedi.

İşletmeci Yunus Oğuz da memnuniyetini dile getirerek, "Bunun için çok mutluyuz. İnsanlara daha iyi hizmet vereceğiz. Elimizden geldiğince maskeye mesafeye bizler de dikkat edeceğiz. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Mekanlar müşteri kabul etmeye başladı
Mekanlar müşteri kabul etmeye başladı
Mekanlar müşteri kabul etmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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