Mekanik dikiş makinelerinin son tamircilerinden

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçimini tarihi dikiş makinelerini tamir ederek sağlayan İbrahim Çakar, mesleğinin son temsilcilerinden birisi olarak çalışma hayatına devam ediyor.

İbrahim Çakar, mekanik dikiş makineleri tamirciliğinin ölmek üzere olan bir meslek olduğunu vurguluyor. Çırak yetişmediğini de belirten İbrahim usta, "50 seneden beri bu işi yapıyorum. Eski tip makineleri tamir ediyorum. Aşağı yukarı 150 senelik. Şu anda metal bölümü durumu var. Mekaniktir. Mekanik olduğu için biz de bunları tamir ediyoruz 50 seneden beri. Şu anda elektronikler çıktı. Yalnız bunların ustaları da yok şu anda. Bizler tamir ediyoruz. Çırak da yetişmiyor. Bu mesleğimiz de bitmek üzere neredeyse. Bizler son aşamadayız" diyerek, yeni tip dikiş makineleri için de usta olmadığını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı