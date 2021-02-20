Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser

20.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:13
Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser

AKSARAY'da, belediyeye bağlı mehter takımı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için sokak sokak gezerek, konser verdi.

AKSARAY'da, belediyeye bağlı mehter takımı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için sokak sokak gezerek, konser verdi. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamada boş kalan Aksaray sokaklarında belediyenin mehter takımı, konser verdi. Kısıtlamaya uyup, evlerinde kalanlar, balkonlara çıkarak, Türk bayraklarıyla mehterana eşlik etti. Bazı kişiler ise konser alanına gelerek, alkış tutup, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. 

Fatih Mahallesi sakinlerinden Ender Selçuk, "Mehter takımını evden görünce aşağı indik ve video çekerek sosyal medyada yayınladık. Kısıtlamadan dolayı belediyemizin bu etkinliğinden oldukça memnun olduk. Bu mini konser gerçekten de bugün bizi sevindirdi" dedi. Gülben Selçuk ise "Mehter takımı bizi gerçekten çok neşelendirdi. Evde kalmaktan çok sıkılmıştık. Bu tür etkinlikleri her zaman istiyoruz. Evde oturuyordum. Eşim dışarıda konser var, dedi. Ben de hemen dışarı çıkıp tempo tuttum" diye konuştu.

?


Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser
Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser
Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser
Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser
Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser
Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Prens Harry Kim Kardashian
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da, evde kalanlara mehter takımından konser - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 16:12:59. #1.16#
title