Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı
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Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı

İhlas Haber Ajansı / İlyas Şen - Haberler | Yaşam

- Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı Mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile süslenen tır üzerinde mahalleleri dolaşan mehter takımı vatandaşlara konser verdi.

- Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı

Mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile süslenen tır üzerinde mahalleleri dolaşan mehter takımı vatandaşlara konser verdi. Mehterin sesini duyan 75 yaşındaki Ayşe Özkoçak, doyasıya oynadı.

Kırıkkale Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin fitilini ateşlemek üzere Samsun'a çıkışının 102'nci senesini çeşitli etkinliklerle kutladı. Türk bayraklarıyla donatılan tır üzerinde mahallelerde konser veren mehter takımı, 19 Mayıs ruhunu cadde ve sokaklara taşıdı. Sesi duyan genç yaşlı, kadın erkek herkes balkon ve pencerelerde alkış tutarak coşkuya ortak oldu.

Sokaklarından geçen tırı cep telefonları ile de kaydeden vatandaşlardan bazıları mehterin sesini duyar duymaz evlerinden dışarı çıktı. Bir mahallede tırı durduran vatandaşlar, mehter marşı eşliğinde sokağa çıkarak doyasıya eğlendi. Akşamüzeri başlayan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

"İçimden geldi oynamak"

Pandemi nedeniyle evlerde kaldıklarını ve bu süreçte oldukça sıkıldıklarını belirten 75 yaşındaki Ayşe Özkoçak, "Kendim hasta olmama rağmen oynuyorum. İçimden geldi oynamak. Pandemi döneminde sıkıldık, eşim de hasta ona da bakıyorum. Bu da bize bir farklılık oldu" dedi.

Nurhayat Atabey, "Biz bugün Ankara'dan geldik. Çok mutlu olduk, hoşumuza gitti. Mehteran takımı ile birlikte duygular daha farklı oluyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Çocuklarım için de değişiklik oldu. Pandemi nedeniyle hep evlerdeydik, çok güzel denk geld. Ankara'da da bu tarz etkinlikle oluyor, balkondan çıkıp bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı
Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı
Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı
Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı
Mehterin sesini duyan Ayşe teyze yerinde duramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlyas Şen

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