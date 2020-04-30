Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
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Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri

Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
30.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:26

Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Korona Virüs (Covıd-19) ile mücadele sürecinde mahallelerdeki etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Korona Virüs (Covıd-19) ile mücadele sürecinde mahallelerdeki etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Belediye Mehter ekibi, mahalle mahalle gezerek, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Maske takan Mehter ekibi, geleneksel kıyafetleriyle evlerinden çıkamayanlar için marşları seslendirdi. Marşları duyan genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından alkışlarla ve dualarla mehtere eşlik etti. Ramazan ayı boyunca iftarın ardından gerçekleştirilecek etkinlik büyük ilgi gördü.

"Halkımızı mehter takımı ile kucaklaştırıyoruz"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, korona virüs ile mücadele sürecinde evlerin zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Korona virüs ile mücadele sürecinde halkımızın moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeybek, "Bu süreçte, şehrimizde gündem oluşturan etkinlikler yaptık. Amacımız, halkımızın moralini yükseltmek. Geçen yıl muhteşem bir ramazan ayı geçirmiştik, bu yıl bunlardan mahzun kaldık. Halkımızdan büyük talep var, Ramazan ayı boyunca iftarın ardından ulaşabildiğimiz mahallelerde halkımızı mehter marşlarıyla buluşturacağız. Mehter bizim tarihi geçmişimizi canlandıran olmazsa olmazlarımızdan. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri

Kaynak: İHA

Manşet

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