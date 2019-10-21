21.10.2019 11:23

Mehter takımı yeniden sahnede

Mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine hazırlanıyor

VAN - Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan ve Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin de desteklediği 'Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı', kayyum süresinde birçok etkinliklere imza attı. Katıldığı her etkinlikte vatandaşların büyük beğenisini kazanan mehter takımı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın başkan seçilmesiyle mehter takımının çalışmalarına son verildi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden ilişiği kesilen mehter takımı, yaklaşık 1 ay önde Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği bünyesinde tekrar faaliyete geçti. Uğur Ortasaç öncülüğünde yaklaşık 20 güden buyana haftada 4 gün çalışma yapan mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine hazırlanıyorlar. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Uğur Ortasaç, "Allah nasip ederse yeni bir mehter takımı kurma aşamasındayız. Çalışmalarımız yaklaşık 20 gündür devam ediyor. Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kuruldu. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tek temennimiz burada bütün arkadaşlarımızla bir olup daha güzel şeyler yapmak, daha güzel yerlere gelmek. Hakkımızda hangisi hayırlısı ise Allah onu bize nasip etsin. Şuan yoğun bir şekilde çalışıyoruz, eğer valilik izin verirse 29 Ekim'de ilk resmi programımıza çıkacağız" dedi.

Suriye'deki operasyona katılan askerleri de unutmayan Ortasaç, "Bu arada Allah-u Teala askerlerimize, polislerimize bir zeval vermesin. Allah ordumuzu daima muzaffer eylesin. Allah-u Teala onlara yardım etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA