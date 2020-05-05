Mehter takımı vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapmaya devam ediyor

Afyonkarahisar'da mahalleleri gezen mehter takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara moral konseri vererek, "Evde kal" çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da mahalleleri gezen mehter takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara moral konseri vererek, "Evde kal" çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Afyonkarahisar Belediyesi mehteran ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentte mahalle mahalle gezerek marşlarını, evlerinde bekleyen vatandaşlar için çalıyor.

Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı ve onlara dua etti.

Bazı vatandaşlar da cep telefonuyla fotoğraf ve video çekti. Son olarak Karşıyaka Mahallesi ve Erenler Mahallesi'ne giden ekip, yurtlar bölgesinde karantina altında bulunan vatandaşlara da moral verdi.

Kaynak: AA