Mehter konseriyle moral buldular Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı bu kezde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde moral konseri verdi.

Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı bu kezde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde moral konseri verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi milli ve manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında, mehteran takımının gösterileriyle gönülleri fethetmeye devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Ramazan ayı boyunca konser veren mehteran takımı Yaylabağı halkına da konser verdi. Covid-19 tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen konser Yaylabağı halkından büyük ilgi gördü.

Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından, bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla fotoğraf ve video çekti. Düzenlenen etkinlikte konuşan Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik; "Öncelikle Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e Başkanımıza Mehteran takımı için çok belde halkım adına ve kendi adıma teşekkür ederim. Yaylabağı halkımıza güzel bir hediye oldu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA