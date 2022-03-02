Mehtap Yılmaz kimdir? TV8 Müge ve Gülşen'in konuğu kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi!

TV8'in sevilen programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına katılan Mehtap Yılmaz kimdir? Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz mesleği nedir?Mehtap Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu, çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş.

Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı.Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

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