Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor
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Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor

Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle ara verilen Körfez'de mehtap turları ve Büyükada'ya yolculuk organizasyonlarını yeniden başlatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle ara verilen Körfez'de mehtap turları ve Büyükada'ya yolculuk organizasyonlarını yeniden başlatıyor.

Mehtap Turları, 17 Temmuz ve 12 Eylül tarihleri arasında cumartesi günleri yapılacak. Mehtap Turlarının ücretlendirmesi; tam 25 TL, öğrenci ise 17 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak. Vatandaşlar 0262 339 40 50 numaralı telefondan turlar hakkında bilgi alabilecek.

Büyükada'ya yolculuk

İstanbul Büyükada turları ise 17 Temmuz ve 12 Eylül tarihleri arasında pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 50 TL, öğrenci ise 44 TL olacak. Darıca'dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 30 TL, öğrenci ise 28 TL olacak. Büyük Ada gezisi esnasında da dondurma ve çay ikramı yapılacak.

Vatandaşlar, İzmit (0262 339 40 50 ), Değirmendere (0262 426 19 21), Karamürsel (0262 452 45 48) ve Darıca (0262 745 66 90) numaralı telefonlardan bilgi alabilecekler ve rezervasyonlarını ise iskelelere başvurarak yapabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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