Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor
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Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor

Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlarımıza kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlarımıza kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale gelen her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştireceği 'Körfezde Mehtap Turları ve Büyük Ada'ya Yolculuk' organizasyonları başlıyor.

MÜZİK EŞLİĞİNDE MEHTAP TURU

Mehtap Turları, 17 Temmuz ve 12 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri yapılacak. Mehtap Turlarının ücretlendirmesi; tam 25 TL, öğrenci ise 17 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak. Vatandaşlar 0262 339 40 50 numaralı telefondan turlar hakkında bilgi alabilecek.

BÜYÜK ADA'YA YOLCULUK

İstanbul Büyükada turları ise 17 Temmuz ve 12 Eylül tarihleri arasında Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 50 TL, öğrenci ise 44 TL olacak. Darıca'dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 30 TL, öğrenci ise 28 TL olacak. Büyük Ada gezisi esnasında da dondurma ve çay ikramı yapılacak.

İRTİBAT NUMARALARI

Vatandaşlar, İzmit (0262 339 40 50 ), Değirmendere (0262 426 19 21), Karamürsel (0262 452 45 48) ve Darıca (0262 745 66 90) numaralı telefonlardan bilgi alabilecekler ve rezervasyonlarını ise bizzat iskelelere başvurarak yapabilecek.

Kaynak: Habermetre

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