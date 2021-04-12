MEHTAP AR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.

Annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)- Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Mehtap Ar cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar'ın Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karataş, Türkan Şoray, Emel Müftüoğlu, Nur Sürer, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.

MÜJDE AR O BİZİM HERŞEYİMİZDİ

Kardeşini kaybeden Müjde Ar, Benim, eşimin ve Söz'ün 24 saattir telefonları durmuyor. O bizim her şeyimizdi. Kanımızdı, canımızdı. Ama üç ay birlikte çok zor bir süreç geçirdik. Bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Mangal gibi bir yüreği vardı. Ben ve oğlu üzülmesin diye en ağır durumda bile 'Bir şeyim yok' dedi. Geçen Perşembe günü çok ağırlaştı. Hissettik artık. Bir gün içerisinde artık bütün organları dayanamadı. Organ yetmezliğinden gece 03.20'de kaybettik. Herkesin yakını için ölüm çok acı. Ama Mehtap o kadar renkli, o kadar sade, o kadar insancıl bir kişilikti ki onsuz bir hayata alışmak hepimiz için gerçekten çok zor olacak dedi.

O ÇOCUKLARIN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar ise Onun başına son dönemde birkaç tane daha zorluk geldi. Artık buna dayanamaz derken ona da dayandı. Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek diye konuştu.

HEPİMİZİN ÇOK SEVDİĞİ BİR İNSANDI

Oyuncu Türkan Şoray Allah kuvvet versin. Müjde'ye de dayanma gücü versin. Hepimizin çok sevdiği bir insandı. Müjde'nin de canıydı. Ne kadar çaba gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Bir abla olarak bu fedakarlığı görülmemiş bir fedakarlıktı. Her gün yoğun bakımdaydı. Allah gani gani rahmet eylesin şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı