Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı (2)

04.02.2020 02:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 02:06

ARKADAŞI VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ateş'in arkadaşı Murat A. ve yanındaki Hasan Ö., tutuklandı. Ateş'e çarpıp kaçtığı öne sürülen Hasan Ö. ve Yener C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA