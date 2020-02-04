Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı (2)
ARKADAŞI VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDIAdana'nın Ceyhan ilçesinde Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
ARKADAŞI VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ateş'in arkadaşı Murat A. ve yanındaki Hasan Ö., tutuklandı. Ateş'e çarpıp kaçtığı öne sürülen Hasan Ö. ve Yener C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.