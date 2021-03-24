Mehrali Duman: "Mutluyum ve gururluyum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehrali Duman: "Mutluyum ve gururluyum"

24.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:39
Mehrali Duman: 'Mutluyum ve gururluyum'

Develi Belediyespor'un pasör çapraz oyuncusu Mehrali Duman, Kayseri voleyboluna katkı yaptığım içinde ayrıca gururlu olduğunu söyledi.

Develi Belediyespor'un pasör çapraz oyuncusu Mehrali Duman, Kayseri voleyboluna katkı yaptığım içinde ayrıca gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig Play-Off finallerinde 2.grupta 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak şampiyon olarak Develi Belediyespor 1.Lige yükseldi. 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak tamamlayan Develi Belediyespor dün Ankara'da oynanan son maçların ardından kupasını ve madalyasını aldı.

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu belirten başarılı oyuncu Mehrali Duman yaptığı açıklamada, " Lig etabı çok Zorlu geçti ardından yarı finaller ve sonra finallerde takım arkadaşlarım, hocalarım ve yöneticilerimizle inanarak 1.lige çıkmayı başardık. Bu zorlu süreçte maddi ve manevi desteği esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a çok teşekkür ediyorum. Develi'de inanılmaz bir voleybol sevgisi var pandemi olmasına rağmen Develi'den Ankara'da oynanan final maçlarına destek vermek için seyirciler geldi. Bize inananların güvenini boşa çıkarmadım için çok mutluyum. Kayseri voleyboluna katkı yaptığım içinde ayrıca gururluyum" dedi. - KAYSERİ

Mehrali Duman: 'Mutluyum ve gururluyum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehrali Duman: "Mutluyum ve gururluyum" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:40:37. #1.15#
title