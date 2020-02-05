Mehmetçikten Suriyelilere sağlık ve gıda yardımı
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Mehmetçikten Suriyelilere sağlık ve gıda yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli vatandaşları sağlık kontrolünden geçirerek eşya ve gıda yardımında bulunulduğunu bildirdi.

05.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:25
Mehmetçikten Suriyelilere sağlık ve gıda yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli vatandaşları sağlık kontrolünden geçirerek eşya ve gıda yardımında bulunulduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin yardım eli, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakıma muhtaç Suriyeli yaşlı teyzemiz sağlık kontrolünden geçirilerek kendisine eşya ve gıda yardımında bulunuldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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