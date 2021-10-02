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Mehmetçikten Suriye'de yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mehmetçikten Suriye'de yardım eli

Suriye'de güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçik; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece-gündüz üstün bir gayret gösteriyor.

Suriye'de güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçik ; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece-gündüz üstün bir gayret gösteriyor.

Dosta güven, düşmana korku veren iyilik ve merhamet timsali Kahraman Mehmetçik, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm insanlığa örnek olmaya, ülkemizin yardım elini masum ve mazlumlara uzatmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan barış ve huzurun teminatı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için en büyük motivasyon, umut ve sevgi dolu bakışlar ile tebessüm eden yüzlerdir. Güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Kahraman Komandolarımız; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece-gündüz üstün bir gayret göstermektedir" denildi. - ANKARA

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Haber: Mehmetçikten Suriye'de yardım eli - Haberler
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