Mehmetçikten sıcak ikram

26.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40

Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçikler, Suriyeli kardeşlerine ikramda bulunuyor.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiğin yol kontrol noktalarında yaptığı arama -tarama faaliyetleri sırasında yaptığı ikramlardan görüntü paylaşılarak, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA