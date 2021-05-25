Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
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Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Mardin'de vatani görevini yapan Mehmetçikler, Muğla'dan öğrencilerin gönderdiği moral mektuplarına cevap verdi.

Mardin'de vatani görevini yapan Mehmetçikler, Muğla'dan öğrencilerin gönderdiği moral mektuplarına cevap verdi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Muğla'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle kendilerine mektup gönderen öğrencilere videolu mesajla cevap yolladı.

Bazı Mehmetçiklerin de öğrencilere duygusal ifadelerin yer aldığı mektupla karşılık verdikleri, Türk bayrağı apoleti, öğrenci adına yazılmış askeri künye, askeri apolet, kitap, ajanda ve kalem gibi hediyeler gönderdikleri görüldü.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin vatani görevini yapan askerlere, yüreğindeki sevgiyi, saygıyı, vefayı ve minnet duygusunu kaleme aldıkları mektuplar gönderdiğini hatırlattı.

Öğrencilerin de Mehmetçikten aynı duygularla karşılık almanın sevincini yaşadığını dile getiren Töre, "Hem bizler hem de çocuklarımız çok mutlu olduk. Son derece gurur duyduk. Mektuplar sayesinde vatani görevini yapan askerlerimiz ile geleceğe hazırladığımız öğrencilerimiz arasında gönül köprüsü kurduk. Tüm askerlerimize vatani görevlerinde başarılar diliyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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