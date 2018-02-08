Mehmetçikten minik öğrencilere teşekkür pankartı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Afrin'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bedenleriyle " Zeytin Dalı" yazarak, ay ve yıldız çizdi. Öğrencilerin bu gösterisi karşısında duygulanan Mehmetçik ise cephedeki sipere astıkları pankart ile çocuklara teşekkür etti.