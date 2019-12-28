Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap
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Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin yazdıkları mektuplara teşekkür videosu geldi.

28.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:41
Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin yazdıkları mektuplara teşekkür videosu geldi.


Ankara Mamak Demokrasi Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Çukurça'da görevli 2'inci Hudut Tugayı Birinci Taburunda görev yapan Mehmetçiğe mektup gönderdi. Mektuba karşılık olarak komandolar videolu cevap gönderdi. Atılganlar olarak bilinen komandolar, videoda "Hakkari Çukurca 2'inci Hudut Tugayı Birinci Komando Taburu Atılganlar olarak mektuplar bizi çok mutlu etti. Bizler milletimizin huzuru ve güveni için içtiğimiz anda bağlı kalarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Ankara Mamak Demokrasi Ortaokuluna bizlere yolladığı bu mektuplar için tüm öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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