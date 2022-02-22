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Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

TUNCELİ'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

TUNCELİ'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü emeğinden, cesaretini kahramanlığından alan komandolarımız karda da tipide de al bayrağımızın izinde daima hazır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi tarafından 'Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri' ve 'Mevzi İşgali' eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Komando Tugay Komutanlığı, Güncel, Haberler

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